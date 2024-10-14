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В Крыму повар изрезал таксиста ножом и оставил в багажнике

В Крыму повара задержали за нападение на таксиста с ножом

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму возбудили уголовное дело после нападения на таксиста. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Феодосии. По версии следствия, 19-летний молодой человек вызвал такси и попросил отвезти по адресу. В поездке между водителем и клиентом произошел конфликт. Во время ссоры пассажир нанес мужчине несколько ударов ножом.

После этого он перенес пострадавшего в багажнике и похитил у владельца машины 1,5 тысячи рублей.

Оставленную на проезжей части машину нашли местные жители. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого.

«Фигурант был задержан дома у своего друга. При нем находилась сумка с ножом, которым и было совершено особо тяжкое преступление», – сообщается в публикации.
Молодой человек признался в содеянном. На данный момент он находится под стражей.

Известно, что фигурант работает поваром в кафе и гостиницах города.

Ранее в Петербурге ссора таксиста с пьяными пассажирами закончилась потасовкой.

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