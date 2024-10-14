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В Липецке мужчина изрезал подростка ножом из-за сигареты

В Липецке мужчину задержали за нападение на подростка с ножом

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Depositphotos

Жителя Липецка подозревают в нападении на подростка с ножом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Ушинского. По версии следствия, мужчина ударил 15-летнего подростка ножом. Спасти пострадавшего не удалось.

Известно, что с молодым человеком подозреваемый знаком не был.

«В настоящее время следователи СК работают с мужчиной, проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

В МВД рассказали, что пострадавший был учеником десятого класса. Предполагаемым злоумышленником оказался житель областного центра, который ранее уже отбывал наказание за преступление.

По данным Telegram-канала «Крыминформум», мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил у школьника сигарету, но, когда предмета у молодого человека не оказалось, незнакомец несколько раз ударил его в сердце.

Ранее в Первоуральске женщина изрезала дочь знакомых ножом и подожгла их квартиру.

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