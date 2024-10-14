Студенты Российского технологического университета открывают для себя Дальний Восток

14-15 октября интерактивная выставочная экспозиция «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» была презентована студентам РТУ МИРЭА, сообщили организаторы.

В интерактивном формате студенты Российского технологического университета смогли пройти профориентацию, узнать о востребованных профессиях в ДФО, действующих социальных программах и мерах поддержки для переселенцев, а также продегустировать местную продукцию.

«Дни регионов Дальнего Востока – 2024» в МИРЭА – яркий пример того, как необходимо строить мосты между молодежью и перспективами, которые открываются в различных регионах нашей страны. Мы стремимся, чтобы подобные мероприятия служили точками притяжения для студентов, помогая им осознавать уникальные карьерные перспективы, доступные в дальневосточных регионах», — заявил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Самой популярной у гостей выставки стала зона «Туризм», где можно было осуществить виртуальное путешествие в любой из регионов и зарегистрироваться для участия в «Большом дальневосточном квесте», победители которого получат одну из девяти путевок на двоих. А для бывалых путешественников – принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшее путешествие «Дальний Восток – Земля приключений». Каждый второй студент, посетивший выставку, захотел посетить дальневосточный регион и выиграть это путешествие.

Елизавета Бабкина, заместитель начальника управления по воспитательной и социальной работе, директор центра содействия добровольчеству, туризму и студенческим отрядам РТУ МИРЭА рассказала об экологических проектах Университета, связанных с Дальним Востоком.

«Мы регулярно проводим экологические экспедиции в различные регионы, в том числе на Дальнем Востоке. Например, в этом году наши студенты принимали участие в благоустройстве территорий заповедника в Камчатском крае, помогали в научной работе. В Забайкальском крае занимались расчисткой троп после зимовья, собирали мусор, принимали участие в построении новых экотроп Баргузинского и Прибайкальского заповедников», — отметила Бабкина.

Цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» стартовал 30 сентября. Первым этапом стала интерактивная выставочная экспозиция, которая продлится до 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области.