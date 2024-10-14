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«Единая Россия» усилит взаимодействие с целевой аудиторией

В ЕР заявили о необходимости оперативно отвечать на запросы людей

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Пресс-служба «Единой России»

«Единая Россия» усилит взаимодействие внутри структуры и будет развивать его со всеми целевыми аудиториями через партийные проекты, площадки штабов общественной поддержки и институт сторонников партии. Об этом на учебном семинаре для руководителей региональных отделений, посвященном подготовке к следующим выборам, заявил временно исполняющий полномочия секретаря Генсовета ЕР, первый зампред Совета Федерации РФ Владимир Якушев.

Он отметил, что благодаря такому подходу повысится роль региональных активистов в принятии общепартийных решений.

«Нам важно послушать ваши идеи и предложения, каким вы видите развитие наших отделений. Партия должна работать, как единая команда. Оперативно отвечать на все вызовы времени. Необходима качественная коммуникация между центром и регионами. Особое внимание мы уделяем низовому звену партии», — пояснил Владимир Якушев.

Врио секретаря Генсовета партии подчеркнул, что любой активист должен понимать, чем живет ЕР и чувствовать свою сопричастность к ее деятельности. Помимо этого, будет развиваться грантовая поддержка через конкурс поддержки инициатив первичных отделений.

Он уточнил, что победителей будут определять сами руководители первичных отделений.

«Они знают проблематику на местах и могут определить, какой проект реально нужен людям и заслуживает финансирования», — указал Якушев.

Еще одна задачей региональных отделений станет увеличение числа людей, вовлеченных в партийные активности, за счет более оперативного реагирования на их запросы.

Особое внимание в ЕР собираются уделить работе с молодежью, социально-незащищенными гражданами, многодетными семьями, участниками СВО и их близкими.

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