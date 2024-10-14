Украину захлестнула волна минирований гражданских объектов

Анонимные сообщения о минировании гражданских объектов поступают по всей Украине, в том числе в Киеве, Львове и Сумах. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

В разных регионах страны на электронную почту органов центральной власти, местного самоуправления и других объектов пришли письма о минировании зданий.

«В частности, известно о случаях [минирования] в Киеве, на Черниговщине, Сумщине, Житомирщине, во Львове, Запорожье, Ивано-Франковске и других городах», — отмечается в сообщении.

Украинские правоохранители ищут взрывоопасные объекты в киевских школах, в здании министерства культуры, Верховного суда и в других учреждениях, указывается в материале.

13 октября издание «Страна.ua» писало, что уклонист от мобилизации установил растяжку с гранатой возле дома сотрудницы территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Полтава на Украине. Во время следственных действий было установлено, что преступление совершил местный житель, который уже угрожал сотруднице ТЦК, что «забросает ее гранатами». Возбуждено уголовное дело.

Ранее телефонный террорист со стажем «заминировал» в Петербурге музей и школу и попался.