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Онищенко призвал не называть квадробинг вирусом

Академик РАН Онищенко: квадробинг нельзя назвать вирусом

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко в ходе тематической конференции ответил на вопрос, можно ли считать квадробинг вирусом или психическим заболеванием. Его слова цитирует «БИЗНЕС Online».

«Давайте не будем оскорблять вирусы. Вы сказали, это какой-то вирус, не надо. Руки прочь от вирусов», — подчеркнул Онищенко.

Он отметил, что в реальной жизни сложно встретить ребенка на поводке, а единичные случаи из интернета широко обсуждаются в СМИ и соцсетях. На сегодняшний день такое явление не представляет серьезной угрозы, считает академик.

О квадробинге все чаще можно услышать в новостях. Представители этой субкультуры наряжаются в костюмы животных и стараются максимально подражать их повадкам, в то время как родители хватаются за голову и переживают из-за такого «дикого» поведения. Кто такие квадроберы, как и почему появились в России и стоит ли их бояться, выясняла «Газета.Ru».

Ранее в Госдуме призвали лечить квадроберов.

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