В Самаре ученик выпал из окна школы во время урока, мальчик в тяжелом состоянии

Мальчик из Самары попал в больницу после того, как выпал из окна школы. Об этом сообщает 63.ru.

Инцидент произошел в учебном учреждении Южного города. По словам очевидцев, школьник выпал из окна четвертого этажа. На кадрах с места инцидента заметно, что у него в крови голова и рубашка.

В минздраве региона подтвердили информацию о произошедшем. Там добавили, что пациент находится в тяжелом состоянии, о характере полученных травм не сообщается. Специалисты оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Полицейские тем временем устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре региона. Сотрудники ведомства организовали проверку. В случае, если это потребуется, примут меры прокурорского реагирования.

Как сообщает Telegram-канал Baza, ребенок выпал из окна прямо на уроке. Известно, что школьник из благополучной семьи, каких-либо серьезных проблем с успеваемостью нет.

Ранее в Ленобласти двое мужчин выпрыгнули из окна, спасаясь от соседа с ножом.