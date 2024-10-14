Участника СВО обокрали и отправили в коттедж, где он занимался строительством

Участника СВО из Волгоградской области обокрали и заставили работать в коттедже. Об этом сообщает V1.

Как рассказала сестра мужчины, в феврале 2023 года он подписал контракт и отправился в зону спецоперации, но уже в сентябре вернулся. В июне текущего года ему предложили работу, вахта должна была закончиться 16 августа, но дома россиянин не появился.

Уже 20 августа он перестал выходить на связь с близкими. Они организовали поиски мужчины, но спустя время с родственниками связался неизвестный и попросил их номера для пропавшего, так как тот якобы их забыл.

«Нас это очень смутило, потому что номер матери и тети своей он знал наизусть, даже когда на СВО был контужен и то звонил, не забыл номера», – поделилась сестра.

Позже россиянин позвонил сам и сказал, что работает в каком-то коттедже. Он отказался называть адрес и требовал, чтобы его перестали искать.

Спустя некоторое время он вернулся домой. Там он рассказал, что напился на вокзале в Москве и уснул, в этот момент у него украли деньги и документы. Позже к мужчине подошел неизвестный и предложил работу за 900 рублей в день, «на билет до дома».

Мужчина добавил, что вместе с другими людьми он занимался строительными работами. О том, что происходило в коттедже, он говорить отказывается. Адрес также не уточняет.

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