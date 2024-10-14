Московский суд вынес приговор французу Винатье

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 3 годам колонии общего режима гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом) по делу об уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Государственное обвинение просило суд назначить французу наказание в виде 3 лет и 3 месяцев колонии общего режима.

В суде Винатье говорил на русском языке без переводчика. Он просил судью вынести справедливое решение. Мужчина полностью признал вину. В последнем слове он неидеально процитировал Александра Пушкина.

Дело Винатье рассматривают в особом порядке. Рассмотрение дела в особом порядке попросила защита француза и сам обвиняемый. Такой режим позволяет суду не исследовать собранные доказательства. Также особый порядок ограничивает срок возможного наказания до двух третьих от максимального. По данным Следственного комитета РФ, в течение нескольких лет Винатье целенаправленно собирал информацию «в области военной и военно-технической деятельности России», не выполняя обязательства по предоставлению документов для регистрации как иноагент.

Ранее стала известна сумма штрафов иноагентам в 2024 году.