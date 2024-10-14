Дайвер сделал украшение из застрявшего в его руке зуба акулы

Дайвер из ЮАР сделал украшение из застрявшей в его руке зуба акулы, которая напала на него во время погружения, пишет Good News Network.

Дайвер Ангус Кокотт из Южной Африки, переживший нападение акулы, стал обладателем уникального трофея — зуба, который он превратил в украшение. Мужчина рассказал, что ему удалось отбиться от хищника, используя нож для перерезания дайверских тросов, и добраться до лодки.

«Если бы я не заблокировал акулу рукой, она могла бы вцепиться мне в шею», — отметил мужчина.

После инцидента Ангус был экстренно доставлен в больницу, где во время сложной операции врачи обнаружили у него в руке клык акулы.

«Я чувствую, что, надев этот трофей, закрываю одну главу своей жизни», — поделился Ангус.

В данный момент Кокотт проходит курс физиотерапии и надеется на восстановление движений и чувствительности в руке. Мужчина уже планирует свое следующее погружение и верит, что амулет его защитит.

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