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В Хасавюрте произошло массовое отключение света

В Хасавюрте произошло массовое отключение света, в городе отсутствует связь

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Shutterstock/Creative Cat Studio

В Хасавюрте (республика Дагестан) отмечают массовые перебои с электричеством, в городе также отсутствует связь. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Спросите у Расула».

Жители сообщили также о перебоях с WhatsApp. Сообщения не отправляются, а дозвониться с первого раза не получается.

Без электричества также остались рынки, клиники и государственные учреждения.

Хасавюрт — дагестанский город на границе с Чечней. 10 октября глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана, миллиардеру Сулейману Керимову, если тот не докажет, что не планировал покушение на него. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вскоре после этого в южных регионах России, в том числе Дагестане и Чечне, перестал работать Telegram. СМИ связали блокировку мессенджера с провокациями с целью разжечь межнациональную рознь.

Ранее Энергодар остался без света.

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