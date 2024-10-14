Консульство РФ в Турции оказывает содействие россиянке, бросившей младенца в аэропорту

Генеральное консульство РФ в Турции оказывает необходимое содействие россиянке после обнаружения ребенка в туалете в местном аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации подтвердили информацию об инциденте. В генконсульстве также рассказали, что контактируют с матерью ребенка и оказывает консульское содействие. На данный момент женщина и новорожденный находятся в больнице. Подробности о состоянии пациентов не сообщаются.

Инцидент произошел в воздушной гавани Антальи. По данным турецких СМИ, россиянка родила в туалете и бросила там ребенка. Новорожденный выжил, его нашла сотрудница аэропорта и сразу же обратилась в полицию. Женщину задержали спустя 12 минут.

Известно, что вместе с подругой россиянка пыталась купить билет на ближайший рейс в Россию.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранители. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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