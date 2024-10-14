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В Белгородской области начнут создавать бригады из местных для ремонта жилья

Гладков: нужно создать бригады из жителей Белгородской области для ремонта жилья

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В Белгородской области начнут создавать бригады из местных жителей для восстановления жилья после обстрелов. Соответствующее предложение на оперативном совещании выдвинул губернатор региона Вячеслав Гладков, его цитирует РИА Новости.

Во время заседания глава области отметил, что ремонт домов и квартир на территориях, подвергаемых обстрелам со стороны ВСУ, продвигается крайне медленно.

«С учетом обстрелов, как показывает практика, нужно собирать бригады из местных. Они уже понимают, что такое обстрел, правильно себя ведут», — сказал Гладков.

Он объяснил, что приезжим не просто работать в условиях вооруженного конфликта, а местных можно быстрее обучить технике безопасности. По мнению губернатора, «другого варианта у нас [властей] нет».

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Так, в течение 13 октября украинские военные выпустили по Шебекино, а также селам Архангельское, Новая Таволжанка и Середа 21 боеприпас. Кроме того, населенные пункты атаковали два беспилотника.

Ранее украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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