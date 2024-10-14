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Глава Следственного комитета России сможет оставаться на посту после 70 лет

Путин подписал закон о возможности продления срока работы главы СК России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности продления срока работы председателя Следственного комитета (СК) РФ после достижения им 70 лет. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

В настоящее время СК РФ возглавляет Александр Бастрыкин, занимающий данную должность с 2011 года. 27 августа ему исполнился 71 год. Ранее предельный срок пребывания на службе для сотрудников этого ведомства составлял 65 лет с возможностью продления срока до 70.

Данный закон был инициирован главой государства. 23 сентября Путин внес на рассмотрение в Государственную думу проект закона, предусматривающий возможность продления президентом срока службы председателя Следственного комитета РФ после достижения им возраста 70 лет. В тексте документа предлагалось внести соответствующие изменения в ч. 4 ст. 30 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации».

Спустя три дня Госдума провела заседание, в ходе которого одобрила законопроект сразу в трех чтениях. Позже это сделал Совет Федерации.

Ранее Бастрыкин призвал не позволять уезжать мигрантам, совершившим преступления.

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