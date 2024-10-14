Гособвинение РФ запросило больше трех лет колонии для француза Винатье

Государственное обвинение запросило наказание в виде 3 лет и 3 месяцев колонии общего режима гражданину Франции Лорану Винатье (признан в РФ иностранным агентом) по делу об уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу признать Винатье виновным… назначить ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — заявила судья.

Дело Винатье рассматривают в особом порядке. Рассмотрение дела в особом порядке попросила защита француза и сам обвиняемый. Такой режим позволяет суду не исследовать собранные доказательства. Также особый порядок ограничивает срок возможного наказания до двух третьих от максимального. По данным следствия, гражданин Франции в течение нескольких лет целенаправленно собирал информацию «в области военной и военно-технической деятельности России». При этом он не выполнял обязательства по предоставлению документов для регистрации как иностранный агент.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Винатье до 21 февраля.