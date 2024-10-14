Неизвестные избили мужчину под окнами дома в Новосибирске и похитили его

В Новосибирске несколько мужчин увезли в неизвестном направлении человека, предварительно избив его под окнами дома. Видео с места событий появилось в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел 13 октября около 19:00 у дома по адресу улица Виктора Уса, 13. Судя по кадрам, трое разъяренных сообщников напали на пару около подъезда многоэтажки и избили молодого человека по имени Артем. Спутница мужчины умоляла нападавших не трогать его, однако те пригрозили устроить стрельбу, а затем затолкали жертву в машину и увезли.

На записи слышно, как один из злоумышленников также угрожает расправой автору видео. Кроме того, в ситуацию пытались вмешаться прохожие, но похитители запрещали помогать лежащему на земле мужчине и прогоняли их.

В УМВД подтвердили, что им звонили очевидцы, которые сообщили о похищении. Однако когда полицейские прибыли на место, они уже никого не обнаружили. Где и в каком состоянии сейчас находится пострадавший, неизвестно.

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