Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестные избили мужчину под окнами дома в Новосибирске и похитили его

В Новосибирске избиение и похищение мужчины попало на видео

В Новосибирске несколько мужчин увезли в неизвестном направлении человека, предварительно избив его под окнами дома. Видео с места событий появилось в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел 13 октября около 19:00 у дома по адресу улица Виктора Уса, 13. Судя по кадрам, трое разъяренных сообщников напали на пару около подъезда многоэтажки и избили молодого человека по имени Артем. Спутница мужчины умоляла нападавших не трогать его, однако те пригрозили устроить стрельбу, а затем затолкали жертву в машину и увезли.

На записи слышно, как один из злоумышленников также угрожает расправой автору видео. Кроме того, в ситуацию пытались вмешаться прохожие, но похитители запрещали помогать лежащему на земле мужчине и прогоняли их.

В УМВД подтвердили, что им звонили очевидцы, которые сообщили о похищении. Однако когда полицейские прибыли на место, они уже никого не обнаружили. Где и в каком состоянии сейчас находится пострадавший, неизвестно.

Ранее трое жителей Приморья похитили и два года держали в плену семью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами