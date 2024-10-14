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В столичных центрах госуслуг открылась выставка «Почетные граждане Москвы»

Жителям столицы расскажут о почетных гражданах Москвы

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Выставка «Почетные граждане Москвы» открылась в центрах госуслуг и онлайн

В 30 столичных центрах госуслуг в рамках проекта «Москва — с заботой об истории» открыли выставку «Почетные граждане Москвы», приуроченную к Году семьи, сообщается на сайте мэра столицы.

Выставка открыта центрами госуслуг «Мои документы» совместно со столичным Главархивом. Ее посетителям расскажут историю звания «Почетный гражданин города Москвы». Также гости экспозиции смогут сравнить порядок присвоения этого звания в дореволюционное время и в наши дни.

«Гости познакомятся с процессом изготовления грамоты, вручаемой вместе с присуждением звания. Кроме того, на выставке гости узнают истории почетных граждан Москвы — Владимира Долгорукова, Павла Третьякова, Галины Улановой и других — и смогут оценить их вклад в развитие столицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выставка также доступна в онлайн-формате на сайте Главархива.

В рамках экспозиции будет продемонстрирована инфографика, которая покажет изменения Москвы при князе Владимире Долгоруком (с 1865 по 1891 год), и раскроет интересные факты о Третьяковской галерее.

Кроме того, творческий союз Александры Пахмутовой и Николая Добронравова подготовил для выставки специальные композиции. Также для гостей был подготовлен видеоролик о почетных гражданах столицы Александре Пахмутовой, Леониде Мильграме, Галине Улановой и братьях Бахрушиных.

Для посетителей выставки подготовлен викторина «Почетные граждане Москвы», в рамках которой они смогут проверить свои знания и внимательность. Для детей, в свою очередь, проведут интерактивную игру, которая познакомит участников с памятниками архитектуры и личностями, причастными к ним.

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