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Доктор Мясников рассказал, к чему приведет пропажа антибиотиков из России

Доктор Мясников: ушедшие из РФ антибиотики можно заменить другими препаратами

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Shutterstock

С прилавков российских аптек стали исчезать некоторые виды популярных антибиотиков, которые чаще всего назначают врачи. Однако дефицита антибактериальных лекарств и катастрофичной ситуации из-за этого не будет, так как все их легко можно заменить другими препаратами, заявил заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников.

В числе прочего из аптек пропали препараты с действующими веществами азитромицин, кларитромицин и эритромицин. В этом нет ничего страшного, заверил Мясников.

«Эритромицин, кларитромицин в части их антибактериального спектра спокойно покрываются препаратами пенициллинового ряда. Такими, как Амоксициллин и другими», — объяснил врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Если речь идет об устойчивых к амоксициллинам бактериях, то обычно доктора заменяют их доксициклином или фторхиналонами. Так, в числе прочего, такие препараты как Таланик, Ципра, добавил Мясников. Хороший врач сможет заменить пропавшие антибиотики, проблема только в том, что нужно найти такого специалиста, заключил он.

Напомним, сообщалось, что минимум в 25 регионах России из аптек пропал препарат с действующим веществом рокситромицин и другие антибактериальные лекарства. Однако эксперты также подчеркивали, что в России существуют свои аналоги, поэтому ставшие дефицитными препараты заменимы.

Росздравнадзор ранее заявил о регулярном выходе антибиотиков в гражданский оборот.

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