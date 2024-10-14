Коммунальщиков трех российских городов заметили за покосом заснеженной травы

Жители восточных регионов России — Хакассии, Челябинской области, Омской области — заметили работников коммунальных служб за покосом травы. Сообщения опубликовали местные Telegram-каналы и паблики во «ВКонтакте» «NotaBene. Главные новости Абакана и Хакассии», «Вечерний Магнитогорск», «Омск Live».

В Магнитогорске местные СМИ посмеялись над ситуацией и отметили, что «люди в городе настолько суровы, что косят траву даже после того, как выпал снег».

«Летом все писали про траву в городе и на трассах, отписки летели — как придет время, скосим. Время пришло», — пошутили подписчики абаканского канала в комментариях.

В парковом хозяйстве Абакана пояснили, что стрижка плановая, и назвали это обычной практикой, уточнив, что ранее подобный покос травы не попадал в объективы камер.

Ранее в Подмосковье коммунальщики посоветовали мужчине «строить жену» и «фильтровать базар» в ответ на заявку.