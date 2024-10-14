Главного коммунальщика предприятия Минобороны в Бурятии осудили за взятки

В Улан-Удэ вынесли приговор начальнику домоуправления ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России. Об этом сообщил Железнодорожный районный суд города.

В суде уточнили, что в период с октября 2019 года по март 2022 года подсудимый получал взятки. В обмен на полученные деньги он, как установило следствие, предоставлял в незаконное пользование жилые помещения без составления необходимых договоров. Таким образом, фигурант получил более 500 тысяч рублей, рассказали в суде.

В пресс-службе добавили, что обвиняемому вынесли приговор в виде 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Незадолго до того, 235-й гарнизонный военный суд продлил до 12 января срок ареста начальнику главного управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову по делу о получении взятки.

По информации следствия, в период с 2021 по 2023 год Кузнецов брал взятки от представителей коммерческих организаций за определенные действия в их пользу. В те годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. По предварительным данным, общая сумма взятки превышает 30 млн рублей.

Ранее на имущество экс-главы вещевого управления Минобороны наложили арест.