«Кто, сука, блогер?» Полиция Салехарда обратилась к интернет-сообществу

Обращение к блогерам с нецензурным рэп-треком — ошибка, виновные будут наказаны, а видео удалено, об этом «Газете.Ru» сообщили в ОМВД по Салехарду. До этого в официальном паблике полиции появился ролик с предостережением к блогерам о новом способе мошенничества под композицию со словами «Кто, сука, блогер?».

«Он был загружен по ошибке, по этой причине и удален. [Кто делал], это я не могу вам сказать. Кто делал, тот будет наказан, не переживайте», — сообщили в ОМВД.

14 октября в официальном сообществе полиции Салехарда во «ВКонтакте» появилась запись с предупреждением блогеров о новом способе мошенничества.

«Товарищи блогеры, будьте бдительны! Аферисты регистрируют фальшивые сайты и завлекают туда блогеров с целью получить их личные данные обманным путем», — говорилось в посте.

Пост сопроводили видео с фрагментом песни малоизвестного рэп-исполнителя MAHOV — на его страницу «ВК» подписано 120 человек, у трека из поста полиции всего восемь просмотров на YouTube.

Ранее сотрудница полиции из Новочеркасска записала видео о размере зарплаты и лишилась работы.