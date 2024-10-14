Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Кто, сука, блогер?» Полиция Салехарда обратилась к интернет-сообществу

В полиции Салехарда объяснили ошибкой призыв к блогерам под нецензурный рэп-трек

close
Depositphotos

Обращение к блогерам с нецензурным рэп-треком — ошибка, виновные будут наказаны, а видео удалено, об этом «Газете.Ru» сообщили в ОМВД по Салехарду. До этого в официальном паблике полиции появился ролик с предостережением к блогерам о новом способе мошенничества под композицию со словами «Кто, сука, блогер?».

«Он был загружен по ошибке, по этой причине и удален. [Кто делал], это я не могу вам сказать. Кто делал, тот будет наказан, не переживайте», — сообщили в ОМВД.

14 октября в официальном сообществе полиции Салехарда во «ВКонтакте» появилась запись с предупреждением блогеров о новом способе мошенничества.

«Товарищи блогеры, будьте бдительны! Аферисты регистрируют фальшивые сайты и завлекают туда блогеров с целью получить их личные данные обманным путем», — говорилось в посте.

Пост сопроводили видео с фрагментом песни малоизвестного рэп-исполнителя MAHOV — на его страницу «ВК» подписано 120 человек, у трека из поста полиции всего восемь просмотров на YouTube.

Ранее сотрудница полиции из Новочеркасска записала видео о размере зарплаты и лишилась работы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами