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Полицейского уволили с работы за то, что он столкнул жену с лестницы

Daily Mail: в Англии полицейский столкнул жену с лестницы и был уволен

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Shutterstock

Полицейского из Британии уволили с работы после того, как он столкнул свою жену с лестницы во время ссоры, пишет Daily Mail. Сообщается, что в результате падения женщина сломала позвоночник.

Хью Орфан столкнул свою супругу Эми Берли, которая тоже работала в полиции, с лестницы во время ссоры. Согласно материалам дела, конфликт начался после того, как пара вернулась домой после ночной смены. Мужчина утверждает, что случайно столкнулся с женой, когда она якобы хотела его ударить, и не планировал наносить ей увечий.

В результате падения Эми сломала позвоночник. Кроме того, следствие установило, что Хью неоднократно бил супругу. В итоге он был признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, приговор по этому делу огласят 25 октября.

«Он просто хотел причинить мне боль», — прокомментировала Берли.

После внутренних разбирательств Орфан был уволен из полиции и больше не сможет работать в правоохранительных органах.

Ранее в США полицейские спасли собаку, которую привязали во время урагана «Милтон».

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