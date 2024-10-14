Российского военного осудили на 8 лет за кражу гранат со склада

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима солдата Алексея Васильева, который украл гранаты со склада ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом пишет Telegram-канал 2-го Восточного окружного военного суда.

Суд установил, что всего Васильев похитил со склада 16 осколочных гранат и столько же взрывателей к ним, после чего спрятал в тайнике в парке военной техники воинской части.

Помимо этого, мужчина незаконно получил от приятеля еще две гранаты с взрывателями, которые пытался продать гражданину, действовавшему по указке ФСБ.

Помимо тюремного срока, подсудимому также назначили штраф в размере 110 тысяч рублей.

До этого сообщалось об инциденте в Великом Новгороде, где военный суд оштрафовал на 120 тыс. рублей сотрудника пункта отбора на военную службу, который вместе с приятелем пообещал помочь россиянину «откосить» от заключения контракта и отправки в зону СВО.

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