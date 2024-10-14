Врач рассказала, как предотвратить ухудшение зрения школьника

Детям и подросткам важно проводить за компьютером ограниченное количество времени, чтобы предотвратить ухудшение зрения. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-офтальмолог клиники 3Z Светлана Георгиева.

«Допускаемое время зависит от возраста ребенка. Для детей 6-8 лет рекомендуемое времяпровождение составляет 20 минут, 9-10 лет — 25 минут, 11-16 лет — не более 30 мин, а для 17-18 лет работа за ПК без перерыва не должна превышать 35 минут», — уточнила врач.

Помимо этого, она советует правильно организовать рабочее место школьника. В частности, купить стул с высокой спинкой и подлокотниками, лампу рассеянного освещения, а также регулярно проветривать комнату. Расстояние глаз от монитора должно составлять 50-60 см. Чтобы не допустить переутомления глаз, детям важно гулять или заниматься спортом не менее двух часов в день, добавила Георгиева.

Руководитель НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова Минздрава России, заслуженный врач РФ Дмитрий Арсютов до этого говорил, что ухудшение зрения у детей не всегда связано с гаджетами или учебой. По его словам, развитие близорукости (миопии) может быть вызвано заболеваниями костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем, а также желудочно-кишечного тракта.

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