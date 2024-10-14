Геннадий Онищенко высказался о квадробинге

Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что квадробинг нельзя относить к сфере психиатрии, однако это направление нуждается в дальнейшем изучении. Его слова в ходе видеомоста на тему «Биобезопасность стран ЕАЭС» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» передает РИА Новости.

«Сказать, что это психиатрическое заболевание, я точно говорю, что это нет. Но! Но если это факт, когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться. Скорее всего, у нее психиатрия какая-то», — заявил Онищенко.

Академик подчеркнул, что потакать подобным вещам и «так унижать свое дитя» он бы не стал.

13 октября председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов высказал мнение, что квадробинг связан с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Квадробинг — популярная среди детей и подростков субкультура, предполагающая имитацию действий и повадок животных. Многие родители приветствуют ее, считая, что подвижные игры на свежем воздухе отвлекают детей от смартфона.

Опасны ли квадроберы и почему их хотят запретить в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Митя Фомин заявил, что проблема квадробинга преувеличена.