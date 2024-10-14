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Коммунальщики посоветовали мужчине «строить жену» и «фильтровать базар» в ответ на заявку

В Подмосковье житель возмутился грубым ответом коммунальщиков на заявку

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Телеграм-канал «Подмосква»

Житель подмосковного Сергиева Посада показал необычный ответ коммунальщиков на заявку о текущей в подвале трубе. Ответ службы, полученный мужчиной на интернет-портале обращений, опубликовал Telegram-канал «Подмосква».

Мужчина поделился скрином переписки с портала, однако не привел ее первую часть с сообщением о своем обращении, а только ответ управляющей компании.

«Уважаемый гражданин! Статус вашего обращения: решено. Выявлены нарушения меры приняты. Строить жену будете. По проблеме изложили. Фильтруйте базар. С уважением, управляющая компания ООО «УК ЖКХ «ПОСАД-7»», — говорится в сообщении коммунальщиков.

Выше видно часть сообщения от жильца, который, вероятно, оправдывается за сказанные ранее слова и уточняет, что «не оскорблял, а констатировал факт безответственности».

В комментариях подписчики канала отметили, что хотели бы посмотреть текст самой заявки, но при этом подчеркнули, что подобный ответ служб недопустим.

Ранее в Нижневартовске жители установили табличку «Hoollywood» на куче песка, чтобы привлечь внимание коммунальщиков.

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