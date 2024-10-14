В Госдуме назвали главное последствие введения налога на бездетность

Предложение ввести в России налог на бездетность – это очередная попытка скопировать практики Советского Союза, однако далеко не все из них нужны сегодня, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. Такие меры приведут к резкому возмущению в обществе, поэтому лучше заменить их доступным жильем и пособием, заявила она в беседе с RT.

Лантратова согласилась, что многие достижения времен СССР заслуживают пристального внимания, в частности, система образования тогда была одной из лучших в мире. Однако это не значит, что нужно бездумно копировать все существовавшие тогда практики.

«В вопросах демографии нужно искать другие решения, которые будут бороться с причиной, а не со следствием», — подчеркнула депутат.

Налог на бездетность не учитывает, что далеко не все могут иметь детей, добавила она. В результате это приведет к возмущению общества, которое будет очень обоснованным, предупредила парламентарий.

Лантратова призвала заменить налог на бездетность такими мерами поддержки семей, как обеспечение их доступным жильем, медпомощью, хорошими пособиями. Также, по ее мнению, следует предоставлять семьям с детьми налоговые льготы, строить больше детсадов и школ.

«Качественное образование — вот что действительно поможет», — подчеркнула она.

Напомним, вновь о необходимости введения налога на бездетность заявил член Госдумы комитета по обороне Андрей Гурулев. Собранные с помощью этого налога средства он призвал направить на поддержку сирот и детских домов. Инициативу прокомментировали в Кремле, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме ранее назвали условие, при котором бездетных россиян можно обложить налогом.