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Суд отклонил требование удалить сообщения о «запертых детях» в «Крокусе»

Суд отклонил иск с требованием удалить публикации о запертых детях в «Крокусе»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Савеловский суд Москвы отклонил иск судьи соревнований по танцам Карины Калиничевой, требовавшей удалить из Telegram-каналов публикации о ненадлежащей эвакуации несовершеннолетних участников спортивных мероприятий из здания «Крокус Экспо» в день теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст решения суда.

С обвинениями против Калиничевой в том, что она настаивала на продолжении турнира в момент нападения террористов в соседнем помещении выступала адвокат и руководитель благотворительного фонда «Мы рядом» Ольга Лукманова. В комментарии News.ru она заявила, что написала заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием провести проверку в отношении организаторов турнира.

Теракт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

28 марта Савеловский районный суд Москвы принял иск о защите чести и достоинства от Калиничевой — причиной для подачи заявления послужили публикации в СМИ.

По данным агентства ТАСС, иск поступил в суд 25 марта. Согласно показаниям истицы, ряд изданий распространили сведения о том, что детей и подростков, которые участвовали в спортивных мероприятиях в «Крокус Экспо», якобы не выпускали из здания в день теракта. Калиничева указала, что эти статьи опорочили ее честь, достоинство и деловую репутацию, а также привели к травле со стороны общества в отношении нее.

Ранее стало известно, что террористы из «Крокуса» готовили еще одно нападение и хотели взорвать бомбу.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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