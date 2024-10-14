В Харькове полиция и военкомы задержали участников трех музыкальных групп

Сотрудники военкомата 13 октября задержали в Харькове участников сразу трех музыкальных групп и нескольких посетителей концерта. Подробности приводит украинское издание «ТСН».

Источник сообщает, что в облаве приняли участие не менее 20 сотрудников полиции, а также ТЦК (местный аналог военкоматов).

Повестки о мобилизации получили сразу несколько посетителей сорванного концерта.

12 октября сообщалось, что военкомы проводят рейды по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога. Мужчин задерживали в торговых центрах, спортклубах и иных общественных местах вплоть до концерта популярной группы «Океан Эльзы».

Депутат Рады Артем Дмитрук объяснил происходящее приказом офиса Владимира Зеленского «забирать всех». Он утверждает, что власти приказали военкоматам действовать максимально эффективно, не обращая внимания на «корочки, удостоверения, отсрочки, инвалидности». Разбираться с этим, по его словам, будут уже в ТЦК.

Ранее на Украине начали поджигать двери квартир, где живут сотрудники ТЦК.