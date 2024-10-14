Омбудсмен назвала число жителей, погибших в пограничных с Украиной областях

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что за два года в Белгородской, Курской и Брянской областях погибли почти 400 мирных жителей. Ее слова на организованной Катаром конференции по защите прав детей и других уязвимых групп передает РИА Новости.

«В 2022-2024 годах в результате террористических актов ВСУ против приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей погибли 398 мирных жителей, 1157 получили ранения», — сказала Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что расстрелы мирного населения в домах или при попытках эвакуации являются грубейшим нарушением обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта.

12 октября волонтер Мария, которая помогает эвакуировать людей из занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) районов Курской области, рассказала о расстрелах горожан, в том числе детей. По ее словам, с начала атаки ВСУ на Курскую область ей с другими волонтерами удалось вывезти с приграничных районов около 600 человек.

Ранее на камере военного ВСУ обнаружили видео расстрела мирных жителей Курской области.