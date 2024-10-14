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В России изменятся правила лечения болезней сердца

«ПГ»: Минздрав России изменит правила лечения болезней сердца

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Минздрав России разработал новые клинические рекомендации по диагностике и лечению людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, они будут учитываться при формировании программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи с 1 января 2025 года. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Так, в стране будут уделять больше внимания ранней терапии, а также реабилитации и санаторно-курортному лечению пациентов. Это должно помочь улучшить качество жизни пациентов и их психологическое состояние, уменьшить симптомы и риск повторных госпитализаций, а также повысить работоспособность граждан.

Помимо этого, планируется, что с пациентами будет работать мультидисциплинарная команда из врача по физической реабилитационной медицине, кардиолога, терапевта, или врача общей практики с опытом ведения пациентов  в зависимости от локальных возможностей, специалиста по физической реабилитации. В состав команды также войдут диетолог, психолог или психотерапевт, медсестра по реабилитации и специалист по соцработе.

Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк до этого говорила, что осенью из-за рабочего стресса и сезона простудных заболеваний на сердце может ложиться дополнительная нагрузка. По ее словам, осенне-зимний сезон считается самым активным по развитию сердечно-сосудистой патологии.

Ранее ученые рассказали, какие тренировки не навредят сердцу.

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