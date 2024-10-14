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В профсоюзе мигрантов оценили предложенную Минтрудом реформу патента на работу

Глава профсоюза мигрантов Каримов: реформа патента увеличит число мигрантов в РФ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Предложенная Минтрудом реформа Трудового кодекса в части привлечения к работе мигрантов приведет к дополнительным затратам из бюджета. При этом количество иностранных граждан в стране заметно увеличится, заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в беседе с НСН.

Напомним, Минтруд предложил изменить систему привлечения мигрантов к работе, в том числе отказаться от их свободного въезда в страну и реформировать патент на работу. В частности, предполагается, что при увольнении мигрант вернет потраченные на него деньги, в том числе за медосмотр и обучение. По мнению Каримова, это кончится ростом числа нелегалов.

«До того, как ввели патенты, существовали разрешения на работу. Бюрократически это было очень сложно, работодатели не хотели этим заниматься. Поэтому количество нелегальных мигрантов было огромным», — привел он пример.

Предлагаемые изменения создадут аналогичную ситуацию, считает специалист. Он также напомнил, что сегодня мигранты в России сами ищут жилье, оплачивают патент – государство не тратится на это. А введение новых норм потребует найм сотрудников, которые будут искать мигрантам работу, что приведет к дополнительным расходам. Для бюджета страны это станет дорогим удовольствием, но неэффективным в части наведения порядка в миграционной политике, убежден Каримов.

Если в сегодняшней ситуации российские власти потребуют от других стран, граждане которых едут в РФ на заработки, оплатить расходы на подготовку кадров, то они согласятся, считает председатель профсоюза мигрантов. Это связано с тем, что в этих странах высокая безработица – по этой причине они пойдут на эти условия, заключил Каримов.

Россияне ранее заявили о большом количестве мигрантов в стране.

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