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Лидера ячейки экстремисткой организации задержали в крымской Керчи

Лидера ячейки «Свидетелей Иеговы» задержали в крымской Керчи

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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Лидера ячейки запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России) задержали в Керчи в Крыму. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по республике.

Отмечается, что в ходе обысков по месту жительства задержанного и проведения собраний найдена и изъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы.

В отношении 53-летнего жителя Керчи возбудили уголовное дело по статье УК РФ об организации деятельности запрещенной религиозной организации.

Следствие установило, что крымчанин проводил собрания адептов районной ячейки, пропагандируя идеи «свидетелей». Устанавливается причастность к деятельности мужчины других лиц.

В апреле сообщалось, что 30-летнего жителя Петрозаводска заподозрили в том, что он участвовал в деятельности «Свидетелей Иеговы». По данным следствия, мужчина на протяжении трех лет руководил ячейкой организации. Он привлекал к организации новых людей, проводил коллективные собрания.

Ранее в Тюмени мужчина избил в лифте женщину, подозреваемую в проповедях «Свидетелей Иеговы».

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