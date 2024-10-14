Лидера ячейки экстремисткой организации задержали в крымской Керчи

Лидера ячейки запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России) задержали в Керчи в Крыму. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по республике.

Отмечается, что в ходе обысков по месту жительства задержанного и проведения собраний найдена и изъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы.

В отношении 53-летнего жителя Керчи возбудили уголовное дело по статье УК РФ об организации деятельности запрещенной религиозной организации.

Следствие установило, что крымчанин проводил собрания адептов районной ячейки, пропагандируя идеи «свидетелей». Устанавливается причастность к деятельности мужчины других лиц.

В апреле сообщалось, что 30-летнего жителя Петрозаводска заподозрили в том, что он участвовал в деятельности «Свидетелей Иеговы». По данным следствия, мужчина на протяжении трех лет руководил ячейкой организации. Он привлекал к организации новых людей, проводил коллективные собрания.

Ранее в Тюмени мужчина избил в лифте женщину, подозреваемую в проповедях «Свидетелей Иеговы».