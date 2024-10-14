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В Ленобласти двое мужчин выпрыгнули из окна, спасаясь от соседа с ножом

«78.ru»: в Ленобласти двое приятелей сорвались с высоты, спасаясь от пьяного соседа

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Мария Девахина/РИА Новости

В Тосненском районе Ленобласти двое мужчин получили травмы, упав с высоты, они спасались от буйного соседа с ножом. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел по проспекту Ленина в Тосно, пьяный сосед по квартире угрожал двум собутыльникам ножом. Мужчины спасались от агрессора и выпрыгнули из окна. Пострадавших госпитализировали.

Известно, что один из мужчин — 26-летний гражданин Кыргызстана помещен в реанимацию в тяжелом состоянии, его 24-летний сосед в удовлетворительном состоянии отпущен домой. 60-летнего нападавшего задержали, мужчина помещен в изолятор. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на западе Москвы женщина выпала из окна многоэтажки, когда пыталась сфотографироваться. 37-летняя женщина пыталась сделать фото, сидя на ограждении спиной к открытому окну. В какой-то момент москвичка не удержалась и упала с высоты 16-го этажа. Спасти пострадавшую не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, известно, что у россиянки осталось двое детей.

Ранее девушка, написавшая SOS на окне многоэтажки во Владивостоке, выпала с шестого этажа.

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