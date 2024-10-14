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В США предрекли Украине суровую зиму из-за нехватки западного оружия

WSJ: Украину ждет тяжелая зима из-за медленных поставок западного оружия

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Thomas Peter/Reuters

Украинцев ждут трудности ближайшей зимой из-за нехватки солдат у ВСУ и медленных поступлений западного вооружения. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Поскольку поставки западных вооружений происходят медленно и носят ограниченный характер, Украину ждет суровая зима», — говорится в материале.

Отмечается также, что удары ВС РФ по энергообъектам перегружают противовоздушную оборону и вызывают отключения электричества, которые в холодное время года могут участиться. В то же время российские войска занимают все больше территорий на восточном фронте, заключает WSJ.

8 октября генсек НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом отметил, что Украине предстоит столкнуться с наиболее трудной зимой с начала конфликта. Он также подчеркнул, насколько сильно разрушена украинская критическая инфраструктура.

Ранее стало известно условие нормальной зимы для украинцев.

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