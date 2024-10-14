Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей лица осенью

Осенью важно использовать увлажняющие средства для кожи лица, это может быть крем, тоник или сыворотка. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог, визажист, основатель школы макияжа Александра Матвеева.

Она уточнила, что в составе средств должны быть витамины A и E, которые принесут пользу коже. По ее словам, их можно также приобрести в аптеке и дополнительно добавлять в любой крем.

«Я бы рекомендовала использовать, выходя на улицу, защитную тональную основу, либо BB крем, которые выравнивают цвет лица. Потому что у кого-то за лето пигментация выскочила, которую хочется скрыть. Выровнять оттенок лица. Потому что с голым лицом выходить вредно в любое время года. И летом нужно, чтобы защита была с SPF. Осенью и зимой также от морозов, от ветра кожу лица тоже нужно защищать», — добавила Матвеева.

Косметолог добавила, что осенью и зимой увлажняющие средства стоит наносить на кожу лица утром, а питательные — на ночь.

Врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян до этого говорила, что в осенний период следует использовать более плотные и питательные кремы, которые спасут кожу от сухости. Она подчеркнула, что все косметические средства, независимо от сезона, необходимо подбирать по типу кожи (жирная, сухая, комбинированная, нормальная). При неправильном выборе крема, по ее словам, можно сделать кожу обезвоженной.

Ранее косметолог назвала компоненты, которые должны быть в антивозрастных средствах.