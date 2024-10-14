Назван самый материально благополучный регион РФ в 2023 году

В России в 2023 году самым материально благополучным регионом стал Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Подробности приводит РИА Новости.

Регион набрал 100 рейтинговых баллов и занял первое место в списке. ЯНАО удерживает позицию лидера уже второй год подряд.

На втором месте расположился Чукотский автономный округ, тройку лидеров замыкает Магаданская область. Далее идут Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра.

Москва и Санкт-Петербург занимают 8 и 9 место соответственно.

Недавний опрос сервиса SuperJob показал, что в рейтинге самых дорогих мегаполисов России лидирует Москва, за ней следуют Самара, Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород.

До этого Москву обогнали в рейтинге дорогих гостиниц для туристов. Необычным достижением похвастался Владивосток.

Ранее Москва вошла в тройку лидеров рейтинга городов БРИКС.