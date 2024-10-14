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Во Владивостоке пригласили персонажа из мема стать присяжным

Baza: во Владивостоке пригласили героя мема Горбачева стать присяжным

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Иван Горбачев/VK

Во Владивостоке пригласили героя мема Ивана Горбачева стать присяжным заседателем 28 ноября. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Иван регулярно публикует в социальных сетях записи о том, что в обществе живет множество чипированных клонов и уверяет, что его не подменили, доказывая это регулярными фотографиями с часами и документами.

В 2016-м Иван стал популярен благодаря появлению мема с его изображением в костюме хирурга и подписью «этот человек с зарплатой в 15 тыс. спасает десятки детских жизней, давайте скажем ему спасибо».

В 2022 году Горбачев был мобилизован, стал замполитом роты и выложил много фото из казармы, подтверждающих, что он не стал клоном. Тем не менее в Минобороны после этого признали его «психически больным с категорией «Д» и демобилизовали.

До этого в Подмосковье госпитализировали героя мема про «борщик с капусткой».

Ранее Макрон случайно указал в профиле в Telegram канал с мемами о нем.

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