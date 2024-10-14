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Россиянам дали советы, как помочь ребенку выбрать профессию

Преподаватель Клопков посоветовал водить школьников на профориентацию

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Shutterstock

Чтобы помочь ребенку определиться с будущей профессией, родителям следует выявить его сильные стороны. Об этом в беседе с РИАМО сообщил преподаватель, координатор «Филипповской школы онлайн» Кирилл Клопков.

«Почаще спрашивайте: «Какие предметы тебе нравятся больше всего?» или «Что тебе удается лучше всего?» Также можно сходить на профориентацию, чтобы выявить профессии, которые соответствуют навыкам и интересам вашего ребенка», — посоветовал Клопков.

Кроме того, по его словам, стоит водить ребенка на экскурсии по рабочим местам, чтобы он смог составить реальное представление о той или иной специальности.

Также взрослые должны рассказать школьнику, какие профессии востребованы, какие имеют высокий доход, а какие подразумевают баланс между работой и личной жизнью, добавил эксперт.

Директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов до этого говорил, что выбор специальности должен быть осознанным и опираться не на тренды или советы друзей.

По его словам, важно реально подходить к оценке сил ребенка и не пытаться подогнать его успеваемость под свои ожидания. Если, к примеру, родитель мечтает, чтобы его ребенок стал врачом, но при этом школьнику тяжело дается химия и биология, то стоит шире подойти к вопросу выбора профессии и не пытаться заставить подростка достичь непосильных для него высот, подчеркнул специалист.

Ранее россиянам рассказали, как сменить профессию после 40 лет.

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