Психолог объяснила, как уберечь ребенка от мошенников

Родителям важно рассказать своему ребенку о том, как действуют мошенники, чтобы он не сообщил личные данные взрослых злоумышленникам. Об этом рассказала детский психолог Наталья Наумова, передает Pravda.Ru.

Так, она призвала объяснять детям, что незнакомцев, которые просят предоставить личные данные родителей, сфотографировать банковскую карту или открыть банковское приложение, стоит заблокировать, а после этого — сообщить об этом родителям.

«Родитель должен помочь ребенку осознать, что рядом с ним любящие заботливые родители, которые изо всех сил стараются для него, любят, ценят, берегут его», — подчеркнула Наумова.

Маленьким детям она советует рассказывать о мошенниках в игровой форме, с детьми более старшего возраста — вести прямой разговор, задавать вопросы и обсуждать данную тему.

10 октября сообщалось, что в Белгородской области местный житель стал жертвой мошенников после того, как его восьмилетняя дочь перевела неизвестным с его телефона 180 тысяч рублей. По словам правоохранителей, с заявлением в полицию обратился 38-летний мужчина из Старого Оскола. Он рассказал, что 5 октября восьмилетняя дочь играла на его телефоне в сетевую игру. Один из игроков предложил ребенку повысить рейтинг.

Ранее россиянам рассказали, как определить мошенника на слух.