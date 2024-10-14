Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвич остался без 10 млн рублей, желая поменять их на иностранную валюту

Москвич хотел нелегально обменять 10 млн рублей и стал жертвой нападения

В Москве нелегальный обмен валюты обернулся для местного жителя разбойным нападением. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Все началось, когда мужчина разместил в мессенджере объявление о желании приобрести иностранную валюту. На предложение москвича откликнулся неизвестный. Обсудив условия сделки, клиент и продавец договорились о встрече на Совхозной улице.

Когда мужчина прибыл на место с деньгами, на его машину напали неизвестные. Они не только забрали наличные, которые тот привез для обмена — 10 млн рублей, — но и похитили у него два телефона. По горячим следам правоохранители задержали злоумышленников. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ. Их арестовали.

До этого в Смоленской области женщина организовала разбойное нападение на брата из-за его зарплаты.

Ранее в Москве полиция ликвидировала сеть незаконных пунктов обмена валют.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами