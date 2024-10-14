Москвич остался без 10 млн рублей, желая поменять их на иностранную валюту

В Москве нелегальный обмен валюты обернулся для местного жителя разбойным нападением. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Все началось, когда мужчина разместил в мессенджере объявление о желании приобрести иностранную валюту. На предложение москвича откликнулся неизвестный. Обсудив условия сделки, клиент и продавец договорились о встрече на Совхозной улице.

Когда мужчина прибыл на место с деньгами, на его машину напали неизвестные. Они не только забрали наличные, которые тот привез для обмена — 10 млн рублей, — но и похитили у него два телефона. По горячим следам правоохранители задержали злоумышленников. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ. Их арестовали.

До этого в Смоленской области женщина организовала разбойное нападение на брата из-за его зарплаты.

Ранее в Москве полиция ликвидировала сеть незаконных пунктов обмена валют.