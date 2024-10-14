Россиянам рассказали, повлияет ли шестидневка в конце октября на зарплату

Россияне не получат увеличенную зарплату из-за шестидневной рабочей недели, которая ожидает их в конце октября. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Она напомнила, что шестидневка запланирована на неделе с 28 октября, это связано с переносом выходного дня со 2 ноября на 30 апреля.

«Зарплата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, никакой дополнительной компенсации ожидать не нужно. Выход в субботу, 2 ноября, не может быть признан ни сверхурочной, ни работой в выходной. Мы работаем за тот день, в который отдыхали», — сказала Захаренкова.

Эксперт также добавила, что вторая шестидневка ждет россиян с 23 по 28 декабря. По этой причине они будут отдыхать в понедельник, 30 декабря.

Замруководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова до этого говорила, что россияне могут сократить шестидневную рабочую неделю, которая запланирована на период с 28 октября по 2 ноября, за счет оформления отпуска или отгула за свой счет.

Ранее россиянам рассказали, как правильно планировать время при шестидневке.