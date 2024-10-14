Появилось фото из квартиры дома в Барнауле, где обрушился потолок

В доме № 302 на Интернациональной улице в Барнауле обрушился потолок одной из квартир. Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал городской администрации.

Инцидент произошел 13 октября в 19:50 по местному времени (15:50 мск). Отмечается, что в результате случившегося никто из жильцов не пострадал. После происшествия на территории дома ввели режим повышенной готовности.

Отмечается, что здание было построено в 1959 году и аварийным пока не признано. Всего в доме шесть квартир, в которых проживают 11 человек.

В настоящее время проводится проверка состояния конструкций дома, а спасатели ликвидируют последствия обрушения потолка.

Также минувшей ночью рухнуло межэтажное перекрытие в двухэтажном здании Кореновского психоневрологического интерната в Краснодарской крае. Одну женщину спасти не удалось. 198 пациентов и 8 сотрудников учреждения были эвакуированы в ближайшие учреждения.

Ранее сообщалось о происшествии в Петергофе, где потолок упал на посетителей спа-комплекса.