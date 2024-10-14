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Пенсионерка похитила у матери деньги из-за любви к мошеннику

Daily Mail: в Шотландии женщина похитила деньги у матери ради мошенника

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Жительница Шотландии обокрала мать из-за любви к мошеннику, с которым познакомилась в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

66-летняя Морин Ганн познакомилась в сети с мужчиной, пара общалась почти год. В один из дней возлюбленный сообщил, что якобы попал в больницу. Пожалую женщину атаковали друзья мужчины, которые стали требовать с нее денег и убедили шотландку в том, что приятель оказался в тяжелом положении из-за нее.

Для покрытия несуществующих медицинских расходов женщине пришлось продать автомобиль и ювелирные изделия, взять несколько кредитов. Пенсионерка также похитила со счета больной матери 14,5 тыс. фунтов стерлингов (1,8 млн рублей). После получения денег мошенник перестал выходить на связь, мать влюбленной пенсионерки подала на нее в суд, женщину приговорили к обязательным работам и обязали вернуть похищенные средства.

Ранее пенсионерка влюбилась в фальшивого итальянца с сайта знакомств и едва не осталась без денег.

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