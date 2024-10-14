Комика Гаврилова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Нижегородский районный суд приговорил к административному штрафу комика Дмитрия Гаврилова по делу о дискредитации российской армии. Об этом пишет ТАСС.

«Назначить ему административный штраф в размере 30 тыс. рублей», — огласил вердикт судья.

Поводом для разбирательства был видеоролик, появившийся на YouTube-канале Гаврилова. Сам мужчина признал вину, раскаялся и извинился перед Вооруженными силами России, отметив, что выкладывал ролик с юмористической целью.

В сентябре Гаврилова арестовывали на 13 суток по административному делу о разжигании ненависти. Комика задержали в родном Нижнем Новгороде перед концертом, поводом стало видео на YouTube-канале артиста — в нем правоохранители нашли «русофобские шутки». Гаврилов после задержания извинился и заявил, что поменял позицию.

21 сентября комик вышел из спецприемника.

После начала СВО Гаврилов уехал в Грузию, однако впоследствии вернулся на родину.

Ранее другой российский юморист заявил, что его «лишили гражданства» из-за активности в соцсетях.