Врачи считают проблемой отсутствие единой системы с картами пациентов в России

Общероссийская система, которая бы обеспечивала доступ к данным пациентов в формате онлайн, пока не сформирована. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов медицинской отрасли.

Авторы всероссийского исследования, проведенного компанией «Право на здоровье» и Ассоциацией международных фармпроизводителей, отмечают, что создание Единого цифрового контура в системе здравоохранения привело бы к повышению уровня информатизации в регионах.

«Ключевой сохраняющейся проблемой врачи и эксперты назвали отсутствие единства в российской системе цифрового здравоохранения», — заявила исполнительный директор компании «Право на здоровье» Ольга Гончарова.

Юрист Зара Горбушина ранее рассказала «Газете.Ru», что право на медицинскую помощь и обслуживание закреплено в Конституции РФ (ст. 41) и предоставляется гражданам бесплатно в государственных и муниципальных учреждениях. По ее словам, случаи, когда пациентам приходится оплачивать услуги, которые должны предоставляться бесплатно в рамках ОМС, являются грубым нарушением.

Ранее в ряде регионов пропали широко применяемые антибиотики.