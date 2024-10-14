В Саратовской области подросток провалился в трехметровую яму

В Вольске-18 несовершеннолетний получил травмы, провалившись в трехметровую яму на территории гаражного кооператива. Об этом сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

Инцидент произошел на территории гаражного кооператива, 15-летний мальчик упал в неогороженную строительную яму глубиной около трех метров, когда шел по неосвещенной дороге.

Подросток получил травмы, он госпитализирован. Подробности о состоянии мальчика неизвестны. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в Калининском районе Петербурга 14-летний школьник получил серьезные травмы, провалившись в открытый люк. Подросток упал и ударился ягодицами и левой стопой, пострадавшего доставили в больницу. У него диагностирован перелом крестца без смещения, несовершеннолетний находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее двое рабочих провалились в котлован на востоке Москвы.