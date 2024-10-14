Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратовской области подросток провалился в трехметровую яму

В Саратовской области подросток провалился в строительную яму у дороги

close
СК РФ по Саратовской области

В Вольске-18 несовершеннолетний получил травмы, провалившись в трехметровую яму на территории гаражного кооператива. Об этом сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

Инцидент произошел на территории гаражного кооператива, 15-летний мальчик упал в неогороженную строительную яму глубиной около трех метров, когда шел по неосвещенной дороге.

Подросток получил травмы, он госпитализирован. Подробности о состоянии мальчика неизвестны. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в Калининском районе Петербурга 14-летний школьник получил серьезные травмы, провалившись в открытый люк. Подросток упал и ударился ягодицами и левой стопой, пострадавшего доставили в больницу. У него диагностирован перелом крестца без смещения, несовершеннолетний находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее двое рабочих провалились в котлован на востоке Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами