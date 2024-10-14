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Несовершеннолетний рабочий упал с 16-го этажа строящегося дома в Мурино

Несовершеннолетний мигрант упал с высоты 16-го этажа на стройке в Мурино

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Shutterstock

Несовершеннолетний рабочий упал с высоты на строительной площадке в Ленобласти. Об этом пишет 78.ru.

Несчастный случай произошел на стройке в Мурино. Работающий там 16-летний уроженец Таджикистана упал с балкона 16-го этажа и получил несовместимые с жизнью травмы. О случившемся в экстренные службы сообщил прораб строительной компании. Отмечается, что камер видеонаблюдения на стройплощадке не было.

Уже известно, что потерпевший не имел регистрации ни в Петербурге, ни в Ленинградской области, а Россию он якобы приехал с гостевой целью. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В сентябре забывшего прицепить страховку рабочего сдуло ветром с 11-го этажа при проведении монтажных работ на стройке в Екатеринбурге.

Ранее в Приморье работника завода засыпало тоннами зерна во время ремонта оборудования.

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