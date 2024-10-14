Россиянам объяснили, как не подхватить вирус-троян

Вирус-троян отличается от других тем, что его пользователь должен активировать сам, запустив соответствующий файл. Чаще всего трояны рассылают в сообщениях, письмах по почте, прячут в зараженных приложениях для смартфонов, а для защиты от них нужны дополнительные меры, рассказала RT доктор технических наук, завкафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

В первую очередь для защиты от троянов нужно как можно внимательнее относиться ко всем получаемым письмам, даже если они приходят от кого-то знакомого.

«Не следует переходить по ссылкам на незнакомые вам сайты и открывать письма от недостоверных источников», — посоветовала Максимова.

Она призвала россиян проверить все установленные программы и приложения на устройствах и удалить те из них, которые скачивались из ненадежных ресурсов. Также на гаджетах должен работать антивирус с автоматическим сканированием.

Кроме того, важно помнить, что гаджет или компьютер может заразиться трояном через Bluetooth, поэтому перед приемом любого файла по этому каналу следует убедиться в том, что он полностью безопасен, заключил эксперт.

Напомним, в России распространяется вирус-троян, который имитирует пуш-уведомления от банков. При этом экран телефона блокируется, а потом начинают появляться уведомления о якобы списаниях средств с карты. Чаще всего такие вирусы потенциальные жертвы подхватывают, если посещают зараженные сайты или скачивают нелицензионное программное обеспечение.

Ранее «Лаборатория Касперского» нашла Android-вирус Necro, маскирующийся под WhatsApp.