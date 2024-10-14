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В Петербурге толпа подростков ограбила супермаркет

«78.ru»: в Петербурге банда подростков разгромила супермаркет

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Pexels

В Пушкинском районе Петербурга группа подростков разбила дверь в супермаркете, грабителей задержали местные жители. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в поселке ВИР, группа подростков в ночное время разбила входную дверь в магазине «Магнит». Грабители пытались вынести из торговой точки алкоголь и сигареты.

Шум услышали местные жители, которые сумели задержать участников налета, юноши переданы сотрудникам полиции. Один из грабителей сбежал с преступления, его личность устанавливается.

До этого сообщалось, что в Копейске 34-летний бездомный мужчина пробрался в чужую квартиру через форточку и собрался вынести оттуда два телевизора и бытовую технику. Однако злоумышленник решил поспать на месте преступления. Пока он спал, в квартиру вернулись хозяева, которые вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Вора задержали и возбудили в его отношении уголовное дело

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Ранее в Петербурге подростки с газовым баллончиком ограбили прохожего.

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